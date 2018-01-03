Віце-президент Іраку назвав протести в Ірані внутрішньою справою Ісламської Республіки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Віце-президент Іраку Нурі аль-Малікі переконаний, що протести в Ірані залишаються внутрішньою справою Ісламської Республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Al-Sumaria.
“Те, що відбувається в Ісламській Республіці Іран — справа внутрішня, незважаючи на те, що вороги Ірану намагаються посіяти смуту, — наводить телеканал слова політика. — Ми засуджуємо будь-яке зовнішнє втручання у внутрішні справи Ірану, як і будь-якої іншої країни”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Духовний лідер Ірану звинуватив “ворогів” країни в організації протестів
Аль-Малікі висловив упевненість, що іранська влада зможе врегулювати ситуацію, а “вороги Ірану за кордоном і агенти всередині країни зазнають невдачі”.
Нагадуємо, Палата представників конгресу США планує розглянути законопроект щодо введення санкцій проти іранських офіційних осіб, які “були залучені в придушення протестів” в Ісламській Республіці.