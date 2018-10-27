Віце-чемпіон України у матчі з "Київ-Баскет" зазнав п'ятої підряд поразки

Гості з початком гри були точнішими в атаках, то ж захопили лідерство на старті. Втім за кілька хвилин від старту Сизов триочковим вперше вивів господарів вперед з мінімальною перевагою в один бал. Надалі суперники підтримували паритет. Хоча під кінець чверті в Дніпра все ж збився приціл. За рахунок кращої реалізації гості здобули шість очок переваги. Кияни більше реалізували триочкових: три проти одного. У протистоянні лідерів зберігся паритет: Тимофеєнко та Крік набрали за стартову 10-хвилинку по 11 очок.

Другу чверть господарі почали невиразно. Після триочкового влучання Ревзіна захист гостей надійно нейтралізував атаку “Дніпра”. За шість хвилин з початку чверті дніпряни набрали лише п’ять очок. Кияни відірвалися на 16. Та наприкінці 10-хвилинки в господарів пішли триочкові. З-за дуги забивали Тимофеєнко, Закурдаєв, Кожемякін. У підсумку до великої перерви дніпряни скоротили відставання до 11 очок.

Кияни за майже всіма основними статистичним показниками залишилися попереду. Окрім реалізації, де співвідношення було 54 відсотків проти 43-х, гості переважали за підбираннями 21 проти 14.

З поновленням гри господарі додали в швидкості. Це дозволило на старті видати ривок 6:0. Гравці “Дніпра” покращили реалізацію триочкових. За цим показником вони вже перевершили киян. То ж на початок заключної чверті господарі скоротили відставання до трьох очок.

З початком заключної частини гри тенденція збереглася. Господарі остаточно вирівняли становище. Триочковий Закурдаєва знову вивів “Дніпро” вперед, вперше з середини першої чверті. Кияни взяли тайм-аут. У результаті ривок 7:0 на їхню користь. “Дніпро” після свого тайм-аута не зумів відповісти рівнозначно. Господарі до останнього боролися, та сил остаточно дотиснути киян забракло.

У гостей вирішальний внесок в переможний результат зробили американці Мангано та Крік. На двох вони набрали 46 очок, реалізувавши 7 з 11-ти командних триочкових.

Примітно, “Дніпро” зазнав п’ятої поразки поспіль в рамках різноманітних турнірів.

Додамо також, у наступному поєдинку “Дніпро” 28 жовтня грає вдома проти “Черкаських Мавп”. “Київ-Баскет” також наступний поєдинок зіграє проти чинних чемпіонів, але вже 3 листопада і на майданчику “Мавп”.