Вице-чемпион Украины в матче с "Киев-Баскет" потерпел пятое подряд поражение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. БК “Днепр” уступил дома в борьбе “Киев-Баскет” в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч — 86:93, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Гости с началом игры были более точными в атаках, поэтому захватили лидерство на старте. Впрочем через несколько минут от старта Сизов трехочковым впервые вывел хозяев вперед с минимальным преимуществом в один балл. В дальнейшем соперники поддерживали паритет. Хотя к концу четверти Днепра все же сбился прицел. За счет лучшей реализации гости получили шесть очков преимущества. Киевляне больше реализовали трехочковых: три против одного. В противостоянии лидеров сохранился паритет: Тимофеенко и Крик набрали в стартовую 10-минутку по 11 очков.
Вторую четверть хозяева начали невнятно. После трехочкового попадания Ревзина защита гостей надежно нейтрализовал атаку “Днепра”. За шесть минут с начала четверти днепряне набрали лишь пять очков. Киевляне оторвались на 16. Но в конце 10-минутки у хозяев пошли трехочковые. С-за дуги забивали Тимофеенко, Закурдаев, Кожемякин. В итоге к большому перерыву днепряне сократили отставание до 11 очков.
Киевляне почти по всем основным статистическим показателям остались впереди. Кроме реализации, где соотношение было 54 процентов против 43-х, гости превосходили по подборами 21 против 14.
С возобновлением игры хозяева прибавили в скорости. Это позволило на старте выдать рывок 6:0. Игроки “Днепра” улучшили реализацию трехочковых. По этому показателю они уже превзошли киевлян. Так же на начало заключительной четверти хозяева сократили отставание до трех очков.
С началом заключительной части игры тенденция сохранилась. Хозяева окончательно выровняли положение. Трехочковый Закурдаева снова вывел “Днепр” вперед, впервые с середины первой четверти. Киевляне взяли тайм-аут. В результате рывок 7:0 в их пользу. “Днепр” после своего тайм-аута не сумевший ответить равнозначно. Хозяева до последнего боролись, и сил окончательно дожать киевлян не хватило.
У гостей решающий вклад в победный результат сделали американцы Мангано и Крик. На двоих они набрали 46 очков, реализовав 7 из 11-ти командных трехочковых.
Примечательно, “Днепр” потерпел пятое поражение подряд в рамках различных турниров.
Добавим также, в следующем поединке “Днепр” 28 октября играет дома против “Черкасских Мавп”. “Киев-Баскет” также следующий поединок сыграет против действующих чемпионов, но уже 3 ноября и на площадке “Мавп”.