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Вищий спецсуд задовольнив скаргу прокуратури щодо продовження відбування покарання В.Лозінським

Вищий спецсуд задовольнив скаргу прокуратури щодо продовження відбування покарання В.Лозінським

Київ • УНН

 • 10328 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Вищий спеціалізований суд задовольнив касаційну скаргу прокуратури та скасував ухвалу Апеляційного суду Київщини про умовно-дострокове звільнення Віктора Лозінського невідбутої частини покарання в 1 рік та 11 місяців. Про це на своїй сторінці в Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

"Вищим спеціалізованим судом задоволено касаційну скаргу прокуратури та скасовано ухвалу Апеляційного суду Київської області від 06.04.2016, якою залишено без змін ухвалу Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 25.02.2016 про звільнення Лозінського В.О. умовно-достроково від відбування покарання на невідбуту частину покарання - 1 рік 11 місяців 08 днів позбавлення волі.Закон і Справедливість", - написав Генпрокурор.

Нагадаємо, у лютому 2016 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області підтримав клопотання захисту екс-нардепа Віктора Лозінського про його умовно-дострокове звільнення на підставі “закону Надії Савченко” про зарахування одного дня у СІЗО за два дні відбування покарання за вироком суду.

6 квітня 2016 року Апеляційний суд Київської області не задовольнив скаргу прокуратури на рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області щодо умовно-дострокового звільнення екс-нардепа Віктора Лозінського.

22 червня Бориспільська місцева прокуратура Київської області подала касаційну скаргу стосовно умовно-дострокового звільнення від відбування покарання екс-нардепа В.Лозінського.

Зокрема, прокуратура у своїй касаційні скарзі просить Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ скасувати ухвалу Апеляційного суду Київської області у зв’язку з істотними порушеннями апеляційним судом вимог кримінального процесуального закону при її постановленні та призначити новий розгляд справи в апеляційному суді.

Довідка УНН: 20 квiтня 2011 року Днiпровський райсуд Києва засудив В.Лозінського до 15 рокiв позбавлення волi за вбивство громадянина Валерія Олiйника у мисливських угіддях у Голованiвському районі Кiровоградської областi 16 червня 2009 року.

9 квітня 2012 Апеляційний суд м.Києва пом’якшив вирок В.Лозінському, зменшивши термін покарання до 14 років. У березні 2013 року Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справах переглянув справу В.Лозінського.

Суд перекваліфікував статтю звинувачення з умисного вбивства на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і призначив нове покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

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