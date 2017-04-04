Высший спецсуд удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении наказания В.Лозинским

"Высшим специализированным судом удовлетворена кассационная жалоба прокуратуры и отменено постановление Апелляционного суда Киевской области от 06.04.2016, которым оставлено без изменений решение Бориспольского горрайонного суда Киевской области от 25.02.2016 об увольнении Лозинского В.А. условно-досрочно от отбывания наказания неотбытой части наказание - 1 года 11 месяцев 8 дней лишения воли. Закон и Справедливость", - написал генпрокурор.

Напомним, в феврале 2016 года Бориспольский горрайонный суд Киевской области поддержал ходатайство защиты экс-нардепа Виктора Лозинского о его условно-досрочном освобождении на основании "закона Надежды Савченко" о зачислении одного дня в СИЗО за два дня отбывания наказания по приговору суда.

6 апреля 2016 Апелляционный суд Киевской области не удовлетворил жалобу прокуратуры на решение Бориспольского горрайонного суда Киевской области по условно-досрочному освобождению экс-нардепа Виктора Лозинского.

22 июня Бориспольская местная прокуратура Киевской области подала кассационную жалобу относительно условно-досрочного освобождения от отбывания наказания экс-нардепа Лозинского.

В частности, прокуратура в своей кассационной жалобе просила Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменить решение Апелляционного суда Киевской области в связи с существенными нарушениями апелляционным судом требований уголовного процессуального закона при ее постановлении и назначить рассмотрение дела в апелляционном суде.

Справка: 20 апреля 2011 Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы за убийство гражданина Валерия Олийныка в охотничьих угодьях в Головановском районе Кировоградской области 16 июня 2009.

9 апреля 2012 Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, уменьшив срок наказания до 14 лет. В марте 2013 года Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел пересмотрел дело Лозинского.

Суд переквалифицировал статью обвинения с умышленного убийства на причинение тяжких телесных повреждений и назначил новое наказание в виде 10 лет лишения свободы.