Виробники горілки Київщини з початку року рекордно поповнили місцеві бюджети
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У січні — лютому 2018 року від сплати за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами до бюджету надійшло більше 2 млн грн, що майже у 4 рази перевищує очікувані показники. Про це повідомляє ГУ ДФС у Київській області, передає УНН.
Також повідомляється, що сума надходжень від сплати за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів становить 1,6 тис. гривень.
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"За ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами надійшло 5,6 млн грн", - додали у ДФС.
Водночас за два місяці цього року суб’єктам господарювання було анульовано три ліцензії на продаж алкоголю та чотири ліцензії на продаж тютюну через те, що підприємці продавали алкоголь неповнолітнім.
"При цьому загальна сума штрафних санкцій складає 47,6 тис. грн", - резюмували у ДФС.
Разом з тим, через тіньовий ринок алкоголю, держава щорічно витрачає від 10 до 40 млрд грн.
Загалом в Україні за останні три роки легальне виробництво горілки скоротилося в півтора рази, а тіньовий ринок алкогольних напоїв тільки за минулий рік виріс мінімум у 8 разів.
При цьому, за словами генерального директора компанія Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, на стагнацію легального алкогольного ринку держава не звертає уваги вже кілька років поспіль.
У разі ж ведення виваженої податкової політика, бюджет країни може щорічно отримувати від алкогольного бізнесу близько 9-10 млрд надходжень, зауважила вона.