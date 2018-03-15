Виробники горілки Київщини з початку року рекордно поповнили місцеві бюджети

КИЇВ. 15 березня. УНН. У січні — лютому 2018 року від сплати за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами до бюджету надійшло більше 2 млн грн, що майже у 4 рази перевищує очікувані показники. Про це повідомляє ГУ ДФС у Київській області, передає УНН.