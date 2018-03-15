Производители водки Киевской области с начала года рекордно пополнили местные бюджеты

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В январе - феврале 2018 года от платы за лицензии на право оптовой торговли алкогольными напитками, табачными изделиями в бюджет поступило более 2 млн грн, что почти в 4 раза превышает ожидаемые показатели. Об этом сообщает ГУ ГФС в Киевской области, передает УНН.

Также сообщается, что сумма поступлений от платы за лицензии на производство спирта этилового, коньячного i плодового, алкогольных напитков и табачных изделий составляет 1,6 тыс. гривен.

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"За лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями поступило 5,6 млн грн", - добавили в ГФС.

В то же время за два месяца этого года субъектам хозяйствования были аннулированы три лицензии на продажу алкоголя и четыре лицензии на продажу табака из-за того, что предприниматели продавали алкоголь несовершеннолетним.

"При этом общая сумма штрафных санкций составляет 47,6 тыс. грн", - резюмировали в ГФС.

Вместе с тем, из-за теневого рынка алкоголя государство ежегодно тратит от 10 до 40 млрд грн.

Всего в Украине за последние три года легальное производство водки сократилось в полтора раза, а теневой рынок алкогольных напитков только за прошлый год вырос минимум в 8 раз.

При этом, по словам генерального директора компания Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, на стагнацию легального алкогольного рынка государство не обращает внимания уже несколько лет подряд.

В случае же ведения взвешенной налоговой политики бюджет страны может ежегодно получать от алкогольного бизнеса около 9-10 млрд поступлений, отметила она.

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