Производители водки Киевской области с начала года рекордно пополнили местные бюджеты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В январе - феврале 2018 года от платы за лицензии на право оптовой торговли алкогольными напитками, табачными изделиями в бюджет поступило более 2 млн грн, что почти в 4 раза превышает ожидаемые показатели. Об этом сообщает ГУ ГФС в Киевской области, передает УНН.
Также сообщается, что сумма поступлений от платы за лицензии на производство спирта этилового, коньячного i плодового, алкогольных напитков и табачных изделий составляет 1,6 тыс. гривен.
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"За лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями поступило 5,6 млн грн", - добавили в ГФС.
В то же время за два месяца этого года субъектам хозяйствования были аннулированы три лицензии на продажу алкоголя и четыре лицензии на продажу табака из-за того, что предприниматели продавали алкоголь несовершеннолетним.
"При этом общая сумма штрафных санкций составляет 47,6 тыс. грн", - резюмировали в ГФС.
Вместе с тем, из-за теневого рынка алкоголя государство ежегодно тратит от 10 до 40 млрд грн.
Всего в Украине за последние три года легальное производство водки сократилось в полтора раза, а теневой рынок алкогольных напитков только за прошлый год вырос минимум в 8 раз.
При этом, по словам генерального директора компания Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, на стагнацию легального алкогольного рынка государство не обращает внимания уже несколько лет подряд.
В случае же ведения взвешенной налоговой политики бюджет страны может ежегодно получать от алкогольного бизнеса около 9-10 млрд поступлений, отметила она.