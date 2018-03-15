Производители водки Киевской области с начала года рекордно пополнили местные бюджеты

КИЕВ. 15 марта. УНН. В январе - феврале 2018 года от платы за лицензии на право оптовой торговли алкогольными напитками, табачными изделиями в бюджет поступило более 2 млн грн, что почти в 4 раза превышает ожидаемые показатели. Об этом сообщает ГУ ГФС в Киевской области, передает УНН.