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Вірменія та Азербайджан обмінялися обстрілами на кордоні

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Вірменські військові були обстріляні з азербайджанської сторони в Гегаркунікській області, зокрема на Сотській ділянці, і відкрили вогонь у відповідь, повідомляє УНН з посиланням на дані Міноборони Вірменії.

Цитата:

"29 серпня, починаючи з 00:20, ЗС Азербайджану обстріляли з вогнепальної зброї різного калібру вірменські позиції в Гегаркунікській області, зокрема на Сотській ділянці вірмено-азербайджанського кордону. У результаті після дій у відповідь з вірменських позицій почалася запекла перестрілка, що тривала близько двох годин", - йдеться в повідомленні Міноборони Вірменії.

Деталі

У Міноборони країни повідомили, що о 2:25 до азербайджанських позицій "під'їхала швидка допомога, після чого вірменська сторона припинила вогонь, дозволивши евакуювати поранених".

З вірменської сторони жертв немає.

Сайт Міноборони Азербайджану про перестрілку не повідомляє.

Доповнення

Територіальна суперечка між Вірменією і Азербайджаном через Нагірний Карабах триває з кінця 1980-х років.

Після чергового загострення ситуації в кінці вересня 2020 року Азербайджан взяв під свій контроль райони навколо Нагірного Карабаху. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Росії Володимир Путін підписали мирну угоду про припинення війни в регіоні.

За умовами договору, за Вірменією і Азербайджаном закріплені території, на яких перебували війська на момент підписання документа. Уздовж лінії зіткнення розміщена миротворча місія Росії.

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