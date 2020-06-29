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Винищувачі РФ підняли для перехоплення літаків США над Чорним морем

Винищувачі РФ підняли для перехоплення літаків США над Чорним морем

Київ • УНН

 • 12520 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Винищувачі Су-27 підняли для перехоплення патрульного літака P-8A Poseidon ВМС США і стратегічного літака-розвідника RC-135 ВПС США над Чорним морем. Про це повідомили в понеділок в Національному центрі управління обороною РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"29 червня 2020 року черговими силами з протиповітряної оборони Південного військового округу над нейтральними водами Чорного моря були виявлені і взяті на супровід патрульний літак P-8A Poseidon ВМС США і стратегічний літак-розвідник RC-135 ВПС США", - йдеться в повідомленні.

У центрі повідомили, що "для перехоплення цілей в повітря піднімалися винищувачі Су-27 зі складу чергових сил з протиповітряної оборони Південного військового округу".

Як повідомляв УНН, раніше російські військові провели в Калінінградській області тренування з нанесення ракетних ударів комплексами "Іскандер" на тлі морських навчань НАТО, що проходять на Балтиці.

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