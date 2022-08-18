"Вільні, незламні, непереможні": в Україні випустять марку до Дня Незалежності

Цитата

"Зовсім скоро 31 річниця незалежності України. До цієї події Укрпошта випустить блок-марку “Вільні, Незламні, Непереможні” + конверт (це перший такий випуск під час війни)", – написав Смілянський.

Деталі

Тираж буде всього 1 мільйон примірників. Деталі запуску оголосять напередодні 24 серпня.

Нагадаємо

До Дня української державності,28 липня, Укрпошта ввела в обіг марку "Доброго вечора, ми з України!".