"Вільні, незламні, непереможні": в Україні випустять марку до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. До 31-ї річниці незалежності України Укрпошта випустить марку "Вільні, незламні, непереможні". Про це в Telegram повідомив гендиректор пошти Ігор Смілянський, інформує УНН.
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"Зовсім скоро 31 річниця незалежності України. До цієї події Укрпошта випустить блок-марку “Вільні, Незламні, Непереможні” + конверт (це перший такий випуск під час війни)", – написав Смілянський.
Деталі
Тираж буде всього 1 мільйон примірників. Деталі запуску оголосять напередодні 24 серпня.
Нагадаємо
До Дня української державності,28 липня, Укрпошта ввела в обіг марку "Доброго вечора, ми з України!".