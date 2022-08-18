"Свободные, несокрушимые, непобедимые": в Украине выпустят марку ко Дню Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. К 31-й годовщине независимости Украины Укрпочта выпустит марку "Свободные, несокрушимые, непобедимые". Об этом в Telegram сообщил гендиректор почты Игорь Смелянский, информирует УНН.
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"Совсем скоро 31 годовщина независимости Украины. К этому событию Укрпочта выпустит блок-марку “Свободные, Несокрушимые, Непобедимые” + конверт (это первый такой выпуск во время войны)", – написал Смелянский.
Детали
Тираж будет всего 1 миллион экземпляров. Детали запуска объявят накануне 24 августа.
Напомним
Ко Дню украинской государственности, 28 июля, Укрпочта ввела в обращение марку "Добрый вечер, мы из Украины!".