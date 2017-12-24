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Викуп за затриманого саудівського принца оцінили у 6 млрд доларів США

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Бізнесмена і племінника короля Аль-Валіда, статок якого оцінюється в 16,8 млрд доларів США затримали за підозрою в корупції ще в листопаді. Однією з умов його звільнення називають виплату в розмірі 6 млрд доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Викуп за затриманого саудівського принца оцінили у 6 млрд доларів США

62-річного принца затримали разом з десятками інших членів королівської сім’ї, чиновників і бізнесменів на початку листопаду в рамках масштабної кампанії по боротьбі з корупцією. Нею керує кронпринц Мухаммед ібн Салман Аль Сауд. Саудівська влада повідомила мало інформації про звинувачення, пред’явлених затриманим. Відомо, що Аль-Валіда звинувачують в тому числі в “відмиванні грошей, хабарництві і вимаганні”.

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Джерела газети повідомили, що Аль-Валід вважає виплату такого викупу визнанням провини, що призведе до знищення його фінансової імперії, яку він будував протягом 25 років. У переговорах він пропонує владі обміняти свою свободу на “велику частину свого бізнесу”. Однак при цьому Аль-Валід хотів би залишитися на чолі власного компанії Kingdom Holding Co.

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“Він хоче справжнє розслідування. Очікується, що Аль-Валід доставить кронпринцові великі неприємності”, — зазначило близьке до затриманого бізнесмена джерело.

Нагадуємо, у Саудівській Аравії затримано чотирьох діючих міністрів та одинадцять принців.

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