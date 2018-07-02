Викрадення людини на Житомирщині: поліція затримала нападників

Під час першочергових заходів поліцейські встановили, що кілька днів тому у м. Києві до квартири, яку 32-річний потерпілий винаймає, увірвались троє осіб у масках. Невідомі забрали наявні в оселі кошти та силоміць перевезли господаря до м. Житомира, де упродовж кількох днів утримували в гаражі.



30 червня уранці бранцю вдалося втекти та повідомити до поліції про ситуацію.



Уночі 1 липня в одному з сіл Київської області було затримано двох осіб, серед яких організатор кримінального діяння. Чоловік є жителем м. Василькова Київщини, 1988 року народження.



На даний час досудове розслідування обставин події проводиться відразу за кількома статтями Кримінального кодексу – ч. 3 ст. 189 (Вимагання), ч. 2 ст. 187 (Розбій), ч.2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкції статтей передбачають відповідальність у вигляді ув’язнення на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.



За попередньою інформацією, мотивом злочину стали боргові зобов’язання. Втім, як повідомив начальник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко, встановлення усіх обставин цього зухвалого злочину триває. Поліцейські нині продовжують заходи для затримання й інших учасників кримінального діяння.



Як повідомляв УНН, оперативний план "Сирена" введено на Житомирщині. Правоохоронці розшукують попередньо трьох чоловіків, які кілька днів тому у Київській області викрали людину.