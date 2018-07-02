Похищение человека в Житомирской области: полиция задержала нападавших

Во время первоочередных мероприятий полицейские установили, что несколько дней назад в г. Киеве в квартиру, которую 32-летний пострадавший снимает, ворвались три человека в масках. Неизвестные забрали имеющиеся в доме деньги и силой перевезли хозяина в г. Житомира, где в течение нескольких дней удерживали в гараже.



30 июня утром пленнику удалось сбежать и сообщить в полицию о ситуации.



Ночью 1 июля в одном из сел Киевской области задержали двух человек, среди которых организатор уголовного преступления. Мужчина является жителем г. Василькова Киевской области, 1988 года рождения.



В настоящее время досудебное расследование обстоятельств происшествия проводится сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса - ч. 3 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкции статьи предусматривают ответственность в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.



По предварительной информации, мотивом преступления стали долговые обязательства. Впрочем, как сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко, установление всех обстоятельств этого дерзкого преступления продолжается. Полицейские сейчас продолжают мероприятия для задержания и других участников уголовного преступления.



Как сообщал УНН, оперативный план "Сирена" введено в Житомирской области. Правоохранители разыскивают предварительно трех мужчин, которые несколько дней назад в Киевской области похитили человека.