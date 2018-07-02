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Похищение человека в Житомирской области: полиция задержала нападавших

Похищение человека в Житомирской области: полиция задержала нападавших

Киев  •  УНН

 • 11047 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В субботу, 30 июня, утром в полицию обратился житель областного центра Житомирской области. Мужчина сообщил, что его насильно удерживали на протяжении нескольких дней в одном из гаражей, пока он не убежал. В ходе начатого уголовного производства правоохранители задержали в Киевской области двух человек, подозреваемых в причастности к преступлению. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП Житомирщины.

Во время первоочередных мероприятий полицейские установили, что несколько дней назад в г. Киеве в квартиру, которую 32-летний пострадавший снимает, ворвались три человека в масках. Неизвестные забрали имеющиеся в доме деньги и силой перевезли хозяина в г. Житомира, где в течение нескольких дней удерживали в гараже.

30 июня утром пленнику удалось сбежать и сообщить в полицию о ситуации.

Ночью 1 июля в одном из сел Киевской области задержали двух человек, среди которых организатор уголовного преступления. Мужчина является жителем г. Василькова Киевской области, 1988 года рождения.

В настоящее время досудебное расследование обстоятельств происшествия проводится сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса - ч. 3 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкции статьи предусматривают ответственность в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

По предварительной информации, мотивом преступления стали долговые обязательства. Впрочем, как сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко, установление всех обстоятельств этого дерзкого преступления продолжается. Полицейские сейчас продолжают мероприятия для задержания и других участников уголовного преступления.

Как сообщал УНН, оперативный план "Сирена" введено в Житомирской области. Правоохранители разыскивают предварительно трех мужчин, которые несколько дней назад в Киевской области похитили человека.

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