Вихід РФ з Римського статуту не пов'язаний з висновками МКС щодо Криму та Донбасу - Кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вихід Російської Федерації з Римскього статуту Міжнародного кримінального суду жодним чином не пов'язаний з формулюванням Гаазького трибуналу, який події в Криму і Донбасі до військового конфлікту між Україною і Росією. Про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Ви знаєте, що Російська Федерація де-юре і не була під юрисдикцією цього суду (МКС). В даному випадку це просто формалізація, тому що, ви знаєте, що там документ підписувався, але не ратифікували. Але таке формулювання, безумовно, вона абсолютно суперечить реальності, вона суперечить нашій позиції, а головне, вона суперечить тій позиції, яку заявили на референдумі громадяни Криму, коли вони приймали рішення про входження до складу Російської Федерації ", - сказав Д.Пєсков.
Те ж саме, за його словами, стосується і формулювання Донбасом.
"Це абсолютно не відповідає реальності. Це суперечить реальності, тому що, власне, Донбас - це громадянська війна на Україні, це внутрішньоукраїнський конфлікт", - підкреслив прес-секретар президента РФ.
Нагадаємо, Росія відмовилась брати участь в Римському статуті Міжнародного кримінального суду.
Як повідомляв УНН, Міжнародний кримінальний суд прирівняв ситуацію на території Криму і Севастополя рівнозначна міжнародному збройному конфлікту між Україною і Російською Федерацією.