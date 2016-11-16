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Выход РФ из Римского статута не связан с выводами МУС по Крыму и Донбассу - Кремль

Киев • УНН

 • 11260 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Выход Российской Федерации из римского статута Международного уголовного суда никоим образом не связан с формулировкой Гаагского трибунала, которой события в Крыму и Донбассе до военного конфликта между Украиной и Россией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Вы знаете, что Российская Федерация де-юре и не была под юрисдикцией этого суда (МУС). В данном случае это просто формализация, потому что, вы знаете, что там документ подписывался, но не ратифицировали. Но такая формулировка, безусловно, она абсолютно противоречит реальности, она противоречит нашей позиции, а главное, она противоречит той позиции, которую заявили на референдуме граждане Крыма, когда они принимали решение о вхождении в состав Российской Федерации ", - сказал Д.Песков.

То же самое, по его словам, касается и формулировки с Донбассом.

"Это абсолютно не соответствует действительности. Это противоречит реальности, потому что, собственно, Донбасс - это гражданская война на Украине, это внутриукраинский конфликт", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, Россия отказалась участвовать в Римском статуте Международного уголовного суда .

Как сообщал УНН, Международный уголовный суд приравнял ситуацию на территории Крыма и Севастополя до международного вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией.

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