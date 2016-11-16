Выход РФ из Римского статута не связан с выводами МУС по Крыму и Донбассу - Кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Выход Российской Федерации из римского статута Международного уголовного суда никоим образом не связан с формулировкой Гаагского трибунала, которой события в Крыму и Донбассе до военного конфликта между Украиной и Россией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Вы знаете, что Российская Федерация де-юре и не была под юрисдикцией этого суда (МУС). В данном случае это просто формализация, потому что, вы знаете, что там документ подписывался, но не ратифицировали. Но такая формулировка, безусловно, она абсолютно противоречит реальности, она противоречит нашей позиции, а главное, она противоречит той позиции, которую заявили на референдуме граждане Крыма, когда они принимали решение о вхождении в состав Российской Федерации ", - сказал Д.Песков.
То же самое, по его словам, касается и формулировки с Донбассом.
"Это абсолютно не соответствует действительности. Это противоречит реальности, потому что, собственно, Донбасс - это гражданская война на Украине, это внутриукраинский конфликт", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, Россия отказалась участвовать в Римском статуте Международного уголовного суда .
Как сообщал УНН, Международный уголовный суд приравнял ситуацию на территории Крыма и Севастополя до международного вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией.