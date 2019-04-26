Відтепер у Instagram завело офіційний акаунт ЦРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США завело в четвер офіційну сторінку в соціальній мережі Instagram, повідомляє УНН.
Поки відомство в Ленглі розмістило в своєму акаунті єдину фотографію. На ній зображено ймовірне робоче місце співробітника ЦРУ. З підлокітника крісла звисає перука, на столі стоїть прозора скарбничка з написом "Хочу подорожувати по світу" і монетами всередині, до стіни прикріплена географічна карта, на якій, судячи з усього, зображена Азія. У підписі наводяться слова з дитячої гри: "Бачу (шпигую) своїми очима..." (I spy with my little eye...)
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