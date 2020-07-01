Відсьогодні дозволили роботу санаторіїв у Трускавці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення та дозволила з 1 липня діяльність санаторіїв, відпочинкових й оздоровчих комплексів у Трускавці, що на Львівщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Державного агентства з розвитку туризму в Україні.
"З 1 липня у курортному місті Трускавець на Львівщині дозволили діяльність санаторіїв, відпочинкових й оздоровчих комплексів. Під забороною лишаються дитячі заклади відпочинку. Напередодні відповідне рішення ухвалила міська комісія ТЕБ і НС", - йдеться у повідомленні.
Згідно з даними Трускавецької міської ради, роботу закладів що надають послуги з розміщення та масажно-лікувальних кабінетів дозволили для пом’якшення впливу на економіку міста карантину через COVID-19. Також дозволили роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, спортивних майданчиків, стадіонів, басейнів і закладів громадського харчування, а також роботу дитячих атракціонів тільки на відкритих майданчиках з дотриманням всіх протиепідеміологічних вимог та рекомендацій МОЗ.
Нагадаємо, Київ не відкриватиме дитячі табори та оздоровчі заклади під час карантину.