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С сегодняшнего дня позволили работу санаториев в Трускавце

С сегодняшнего дня позволили работу санаториев в Трускавце

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение и позволила с 1 июля деятельность санаториев, отдыха и оздоровительных комплексов в Трускавце во Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Государственного агентства по развитию туризма в Украине.

"С 1 июля в курортном городе Трускавец во Львовской области позволили деятельность санаториев, отдыха и оздоровительных комплексов. Под запретом остаются детские учреждения отдыха. Накануне соответствующее решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.

Согласно данным Трускавецкого городского совета, работу заведений предоставляющих услуги по размещению и массажно-лечебных кабинетов позволили для смягчения влияния на экономику города карантина из-за COVID-19. Также позволили работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, спортивных площадок, стадионов, бассейнов и заведений общественного питания, а также работу детских аттракционов только на открытых площадках с соблюдением всех противоэпидемических требований и рекомендаций Минздрава.

Напомним, Киев не будет открывать детские лагеря и оздоровительные учреждения во время карантина.

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