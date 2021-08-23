Відомий італійський футбольний клуб припинив офіційне існування

Деталі

Нещодавно К’єво виключили із Серії В К’єво виключили із Серії В через фінансові проблеми. Для продовження виступів бодай у Серії D веронцям потрібен був новий власник. Пошуками інвесторів займався багаторічний капітан команди, а нині — гендиректор Серджіо Пелісс’є. Він вже підтвердив через соціальні мережі, що пошуки нових джерел фінансування до дедлайну 21 серпня не увінчалися успіхом.

Цитата

“На жаль, сьогодні історія клубу, який дав мені так багато, закінчується. Це один з найсумніших днів у моєму житті. Я дуже старався і сподівався, що зможу відродити історію, це було б чудово. Але, на жаль, мені не вдалося. Я думав, що в місті багато людей, які захочуть зберегти клуб і його історію, але я помилився”, — повідомив Пеллісьє..

Довідка

“К’єво” був заснований у 1929 році. У сезоні 2001/02 “літаючі осли” сенсаційно увірвалися до Серії А, лідирували половину шляху в першості та на фініші стали 5-ми. Найкраще досягнення веронців в еліті — 4-те місце в сезоні 2005/06. Серед відомих гравців, які виступали за “К’єво” — Амаурі, Олівер Бірхофф, Сімоне Бароне, Андреа Барцальі, Бернардо Корраді, Лука Рігоні, Луїджі Сала, Лука Маркеджані та інші.