Відновлення "Гельсінських принципів" після прояву агресії РФ набуває надважливого значення - МЗС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Основи безпеки і співробітництва в Європі поставлені під загрозу однією з держав-учасниць ОБСЄ, яка здійснила збройну інтервенцію і окупацію в інших країнах. Про це йдеться у заяві МЗС до річниці підписання Гельсінського Заключного акту, інформує УНН.

"У цей день 45 років тому був підписаний Гельсінський Заключний акт, який заклав фундамент європейської архітектури безпеки і відіграв важливу роль у демократичному розвитку Європи. Гельсінський документ став своєрідним "кодексом поведінки" в Європі і "статутом" процесу, який згодом перетворився у найбільшу у світі регіональну безпекову організацію - Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)", - повідомляє МЗС.

Зазначається, що виключне важливе значення при схваленні Гельсінського Заключного акту мало визнання того, питання демократичного розвитку і захисту прав і свобод людини є невід’ємною частиною європейської безпеки. 

"Сьогодні, коли вперше з часів Другої світової війни основи безпеки і співробітництва в Європі поставлені під загрозу однією з держав-учасниць ОБСЄ, яка здійснила збройну інтервенцію і окупацію Грузії у 2008 році, а згодом – і збройну агресію проти України і окупацію частини її території у 2014 році, відновлення поваги до Гельсінських принципів набуває надважливого значення. З огляду на триваючі системні порушення прав і свобод людини, які мають місце на окупованих територіях України в Криму і на Донбасі, Україна завжди наголошувала на важливості ефективного залучення незалежних інститутів ОБСЄ у людському вимірі до реагування на комплексні виклики, пов’язані з триваючою збройною агресією Росії проти України", - наголосили у МЗС.

Вказується, що що найкращим способом відзначення 45-річниці Гельсінського Заключного акту були б "рішучі кроки і дієві рішення держав-учасниць ОБСЄ у напрямку відновлення поваги до закладених у ньому фундаментальних принципів міждержавних відносин та забезпечення повноцінної роботи незалежних і автономних інститутів ОБСЄ".

Як повідомлялося раніше в УНН, 31 липня збройними формуваннями Російської Федерації 4 рази порушено проголошений режим припинення вогню.

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