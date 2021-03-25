Відкрито провадження через пожежу в соцмістечку на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Правоохоронці відкрили провадження за фактом пожежі в соцмістечку у селищі Теребля, яке призначалося для переселенців із зони стихійного лиха в Солотвині. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Закарпатської області.
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“Відкрили провадження за ч.2 ст. 194 ККУ, тобто умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу”, — розповіли в пресслужбі.
Також в поліції зазначили, що попередньою причиною пожежі може бути підпал сухої трави поблизу соцмістечка.
Що було раніше
Учора, 24 березня сталася пожежа у двох багатоквартирних житлових будинках ЖК “Солотвинський” у с. Теребля Тячівського району Закарпатської області.