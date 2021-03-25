Відкрито провадження через пожежу в соцмістечку на Закарпатті

Цитата

“Відкрили провадження за ч.2 ст. 194 ККУ, тобто умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу”, — розповіли в пресслужбі.

Також в поліції зазначили, що попередньою причиною пожежі може бути підпал сухої трави поблизу соцмістечка.

Що було раніше

Учора, 24 березня сталася пожежа у двох багатоквартирних житлових будинках ЖК “Солотвинський” у с. Теребля Тячівського району Закарпатської області.