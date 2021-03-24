На Закарпатті масштабна пожежа - горять відразу два багатоквартирних будинки

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Як повідомляє управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, інформація про пожежу надійшла до служби порятунку 24 березня о 15:06.

Наразі на місці працюють шість одиниць техніки та понад 30 рятувальників із пожежно-рятувальних підрозділів міст Тячів, Виноградів, Хуст та смт Вишково.

"Орієнтовна площа пожежі становить 1200 кв. м. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - повідомили у відомстві.

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