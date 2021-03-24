На Закарпатті масштабна пожежа - горять відразу два багатоквартирних будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Пожежу у двох багатоквартирних житлових будинках ЖК "Солотвинський" у с. Теребля Тячівського району Закарпатської області ліквідовують рятувальники. Про це повідомляє управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, пише УНН.
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Як повідомляє управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, інформація про пожежу надійшла до служби порятунку 24 березня о 15:06.
Наразі на місці працюють шість одиниць техніки та понад 30 рятувальників із пожежно-рятувальних підрозділів міст Тячів, Виноградів, Хуст та смт Вишково.
"Орієнтовна площа пожежі становить 1200 кв. м. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - повідомили у відомстві.
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