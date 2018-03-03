Відеоповтори офіційно включені до правил футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Рада Міжнародної футбольної асоціації (IFAB) одностайно схвалила використання відеоповторів для суддів. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіціний сайт організації.
У заяві Асоціації вказано, що: “Ця зустріч (ФІФА та IFAB) представляє нову епоху для футболу з підтримкою відео для арбітрів, що допомагає підвищити справедливість гри”.
Для ухвалення рішення членам IFAB представили результати незалежного аналізу використання відеоповторів, яке зробив бельгійський університет у 2016 році.
Основною ціллю долучення відеоповторів до правил футболу є “мінімальне втручання — максимальна вигода”.
Вони будуть спрямовані на зменшення несправедливості, яка виникає при зарахуванні: голів, штрафних, червоної чи жовтої картки, попередження тощо.
Як повідомляв УНН, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) близький до затвердження правила четвертої заміни в турнірах під егідою організації.