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Відеоповтори офіційно включені до правил футболу

Відеоповтори офіційно включені до правил футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Рада Міжнародної футбольної асоціації (IFAB) одностайно схвалила використання відеоповторів для суддів. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіціний сайт організації.

У заяві Асоціації вказано, що: “Ця зустріч (ФІФА та IFAB) представляє нову епоху для футболу з підтримкою відео для арбітрів, що допомагає підвищити справедливість гри”.

Для ухвалення рішення членам IFAB представили результати незалежного аналізу використання відеоповторів, яке зробив бельгійський університет у 2016 році.

Основною ціллю долучення відеоповторів до правил футболу є “мінімальне втручання — максимальна вигода”.

Вони будуть спрямовані на зменшення несправедливості, яка виникає при зарахуванні: голів, штрафних, червоної чи жовтої картки, попередження тощо.

Як повідомляв УНН, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) близький до затвердження правила четвертої заміни в турнірах під егідою організації.

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