Відділення "Укрпошти" горіло на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу у приміщенні "Укрпошти" в місті Павлоград на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Дніпропетровської області.
Сьогодні, 16 листопада о 10:30 до рятувальників надійшло повідомлення про задимлення в приміщенні Українського Державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» по вулиці Соборна міста Павлоград. За повідомленням до місця надзвичайної події було направлено два відділення 27 державної пожежно-рятувальної частини.
Рятувальники встановили, що пожежа виникла на третьому поверсі адміністративної будівлі, де горіло перекриття між третім поверхом і дахом.
Пожежу локалізовано о 11:07, а о 11:59 ліквідовано. На пожежі ні хто не постраждав.
Причини виникнення пожежі встановлюються правоохоронними органами.