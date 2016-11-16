Отделение "Укрпочты" горело в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Спасатели ликвидировали пожар в помещении "Укрпочты" в городе Павлоград Днепропетровской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Днепропетровской области.
Сегодня, 16 ноября в 10:30 к спасателям поступило сообщение о задымлении в помещении Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта" по улице Соборная города Павлоград. По сообщению на место чрезвычайного происшествия были направлены два отделения 27-й государственной пожарно-спасательной части.
Спасатели установили, что пожар возник на третьем этаже административного здания, где горели перекрытия между третьим этажом и крышей.
Пожар локализован в 11:07, а в 11:59 ликвидирован. На пожаре ни кто не пострадал.
Причины возникновения пожара устанавливаются правоохранительными органами.