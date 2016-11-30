Від Франції і Німеччини сьогодні залежить довіра українців до ЄС - І.Геращенко

"Три роки тому ЄС, усвідомлюючи для себе всі ризики, якщо Україна повністю відійде під російський протекторат, вмовляли Януковича підписати Угоду. При наявності політв'язнів, при повній відсутності реформ і брежнєвському застої, при мегакорупції, при повному придушенні ЗМІ і опозиції. Вони готові були підписати Угоду у Вільнюсі і водили хороводи навколо зрадника", - зазначила І.Геращенко.

З її слів, тоді ЄС страшило лише розширення присутності РФ на пострадянському просторі, втрата України.

"Сьогодні, після тисяч жертв, коли Україна залишається останнім форпостом експансії тоталітарного російського режиму, коли українці щодня демонструють відданість європейським принципам і залишаються найбільшими європейцями на континенті, ЄС безсоромно гальмує "безвіз" і повну ратифікацію Угоди. Що трапилося з самим Європейським Союзом? Чи усвідомлюють у Брюсселі, Парижі, Берліні і інших столицях всі ризики, якщо українці втратять довіру до ЄС? Ці питання я не втомлююся повторювати всім своїм європейським візаві. Ці питання їм не подобаються... Як і не подобаються німцям і французам постійне нагадування їх позиції в 2008 році, що заблокувала підписання ПДЧ Україна-НАТО. Потім була війна: Грузія, Україна стали жертвами російської агресії", - додала віце-спікер ВР.

На її думку, це була величезна історична помилка, яка обернулася тисячами жертв, "вона розв'язала руки РФ".

"Сьогодні від Франції і Німеччини, від їх позиції залежить не тільки безвіз, а те, чи будуть українці довіряти ЄС. І великі європейські країни, я впевнена, не мають права на історичну помилку", - додала І.Геращенко.