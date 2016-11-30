От Франции и Германии сегодня зависит доверие украинцев к ЕС - И.Геращенко

"Три года назад ЕС, осознавая для себя все риски, если Украина полностью отойдет под российский протекторат, уговаривали Януковича подписать Соглашение. При наличии политзаключенных, при полном отсутствии реформ и брежневском застое, при мегакоррупции, при полном подавлении СМИ и оппозиции. Они готовы были подписать Соглашение в Вильнюсе и водили хороводы вокруг предателя ", - отметила И. Геращенко.

По ее словам, тогда ЕС страшило только расширение присутствия РФ на постсоветском пространстве, потеря Украины.

"Сегодня, после тысяч жертв, когда Украина остается последним форпостом экспансии тоталитарного российского режима, когда украинцы ежедневно демонстрируют преданность европейским принципам и остаются самыми большими европейцами на континенте, ЕС бесстыдно тормозит" безвиз "и полную ратификацию Соглашения. Что случилось с самим Европейским Союзом? Осознают ли в Брюсселе, Париже, Берлине и других столицах все риски, если украинцы потеряют доверие к ЕС? Эти вопросы я не устаю повторять всем своим европейским визави. Эти вопросы им не нравятся ... Как и не нравятся немцам и французам постоянное напоминание их позиции в 2008 году, что заблокировала подписание ПДЧ Украина-НАТО. Затем была война: Грузия, Украина стали жертвами российской агрессии ", - добавила вице-спикер ВР.

По ее мнению, это была огромная историческая ошибка, которая обернулась тысячами жертв, "она развязала руки РФ".

"Сегодня от Франции и Германии, от их позиции зависит не только безвиз, а и то, будут ли украинцы доверять ЕС. И крупные европейские страны, я уверена, не имеют права на историческую ошибку", - добавила И.Геращенко.