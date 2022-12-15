Від 400 до 4 тисяч гривень: у Києві відкрились ялинкові ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У четвер в Києві запрацювали ялинкові ярмарки, які діятимуть до 31 грудня. Попри воєнний стан, жителі міста готуються до свят та активно купують головний атрибут Нового року – ялинку. Журналіст УНН побував на різних локаціях столиці та поспілкувався з продавцями, які розповіли про ціни та попит цього сезону.
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Сьогодні можна спостерігати, як у Києві відкриваються локації, де можна придбати новорічну красуню. За словами продавців, найбільшим попитом, як і завжди, користується сосна – її ціна варіюється від 400 грн до 2,5 тисяч грн, у залежності від зрісту та об’єму.
Ялинка користуєте дещо меншим попитом і коштує дорожче. Хоча стартова ціна маленького деревця, як і в сосни, становить 400 гривень. Проте двометрову ялинку продають від 3 тисяч гривень.
За словами продавців, штучне дерево майже не користується попитом, оскільки є найдорожчим у ціні та не має природнього запаху хвої, що для українців є важливим критерієм. Вартість маленької штучної ялинки становить тисячу гривень, а великої – від 4 тисяч та вище.
Водночас, продавці стверджують, що цього року ціни значно нижці, ніж минулого року.
“Якщо минулого року ми продавали середні сосни, які є метр на зріст, від 600 гривень – то цьогоріч їхня вартість становить 400 гривень, і це, переважно, на всіх локаціях столиці”, – розповіли журналісту продавці.
За їх словами, знижки викликані воєнним станом в країні та економічними наслідками.
“Не дивлячись на війну, українці хочуть святкувати Новий рік. А яке свято обходиться без ялинки? Це радість для дітей. Ялинка створює атмосферу та дає надію на новорічне диво. Тому цього року робляться знижки, і люди купують ялинки. Ми також продаємо ялинкові гілки, і їх також розбирають. Коштують вони по 100 гривень”, – кажуть продавці.
УНН також дізнався, звідки завозять новорічні дерева - цього сезону ялинки з Чернігівської та Житомирської областей.
Доповнення
У Київській міській держадміністрації повідомили, що усі натуральні ялинки мають бути чиповані або мати бирку (самоклейну етикетку) з усією інформацією про походження хвойного дерева.
Перелік усіх локацій можна подивитися на офіційному сайті КМДА.