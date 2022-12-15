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От 400 до 4 тысяч гривен: в Киеве открылись елочные ярмарки

От 400 до 4 тысяч гривен: в Киеве открылись елочные ярмарки

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. В четверг в Киеве заработали елочные ярмарки, которые будут действовать до 31 декабря. Несмотря на военное положение, жители города готовятся к праздникам и активно покупают главный атрибут Нового года - елку. Журналист УНН побывал на разных локациях столицы и пообщался с продавцами, которые рассказали о ценах и спросе этого сезона.

Детали

Сегодня можно наблюдать, как в Киеве открываются локации, где можно приобрести новогоднюю красавицу. По словам продавцов, наибольшим спросом, как и всегда, пользуется сосна – ее цена варьируется от 400 грн до 2,5 тысяч грн, в зависимости от роста и объема.

Елка пользуется несколько меньшим спросом и стоит дороже. Хотя стартовая цена маленького деревца, как и у сосны, составляет 400 гривен. Однако двухметровую елку продают от 3 тысяч гривен.

По словам продавцов, искусственное дерево почти не пользуется спросом, поскольку является самым дорогим в цене и не имеет естественного запаха хвои, что для украинцев является важным критерием. Стоимость маленькой искусственной елки составляет тысячу гривен, а большой – от 4 тысяч и выше.

В то же время продавцы утверждают, что в этом году цены значительно ниже, чем в прошлом году.

“Если в прошлом году мы продавали средние сосны, которые метр ростом, от 600 гривен – то в этом году их стоимость составляет 400 гривен, и это, преимущественно, на всех локациях столицы”, – рассказали журналисту продавцы.

По их словам, скидки вызваны военным положением в стране и экономическими последствиями.

“Несмотря на войну, украинцы хотят праздновать Новый год. А какой праздник обходится без елки? Это – радость для детей. Елка создает атмосферу и дает надежду на новогоднее чудо. Поэтому в этом году делаются скидки, и люди покупают елки. Мы также продаем елочные ветки, и их тоже разбирают. Стоят они по 100 гривен”, – говорят продавцы.

УНН также узнал, откуда завозят новогодние деревья – в этом сезоне елки из Черниговской и Житомирской областей.

Дополнение

В Киевской городской госадминистрации сообщили, что все натуральные елки должны быть чипированы или иметь бирку (самоклейную этикетку) со всей информацией о происхождении хвойного дерева.

Список всех локаций можно посмотреть на официальном сайте КГГА.

Украинские Национальные Новости

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