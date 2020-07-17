Від 11° до 29° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, в західних областях короткочасні дощі, грози, температура вночі 11-15°, вдень 21-24°.

На решті території переважно без опадів, лише вдень на Вінниччині та Житомирщині невеликий дощ, температура вночі 11-17°, на узбережжі морів до 19°, вдень 24-29°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.