Від 11° до 29° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. На заході України сьогодні знову дощитиме, на решті території без опадів, температура вдень підніметься до 29 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцетру.
За прогнозом синоптиків, в західних областях короткочасні дощі, грози, температура вночі 11-15°, вдень 21-24°.
На решті території переважно без опадів, лише вдень на Вінниччині та Житомирщині невеликий дощ, температура вночі 11-17°, на узбережжі морів до 19°, вдень 24-29°.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.