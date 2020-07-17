От 11° до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. На западе Украины сегодня снова будут идти дожди, на остальной территории без осадков, температура днем поднимется до 29 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцетр.
По прогнозу синоптиков, в западных областях кратковременные дожди, грозы, температура ночью 11-15°, днем 21-24°.
На остальной территории без осадков, только днем в Винницкой и Житомирской областях небольшой дождь, температура ночью 11-17°, на побережье морей до 19°, днем 24-29°.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.