Вибухівку знайшли на вулиці у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. Вчора посеред вулиці у селищі Кремінне, що у Шевченківському районі Запоріжжя чоловік знайшов валізу з вибухівкою. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер патрульної поліції Юлія Шеймухова.
На місце події чоловік викликав поліцію. Поліцейські, що прибули на місце події, виявили у сумці набої та предмети, схожі на гранати.
На місце були викликані вибухотехніки. За попередньою інформацію, у чемодані знаходились дві гранати Ф-1 с запалами, муляж гранати М-24 німецького зразку та 14 набоїв різного калібру.
Нагадаємо, 20 квітня в центрі Миколаєва в гаражі, який належить одному з колишніх високопосадовців Миколаївської обласної міліції, знайдено арсенал зброї.