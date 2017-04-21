Взрывчатку нашли на улице в Запорожье

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38211 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101661 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155079 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115872 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116170 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112351 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104144 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107027 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103532 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153229 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Взрывчатку нашли на улице в Запорожье

Взрывчатку нашли на улице в Запорожье

Киев  •  УНН

 • 13710 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 21 апреля. УНН. Вчера посреди улицы в поселке Кременное, которое расположено в Шевченковском районе Запорожья мужчина нашел чемодан со взрывчаткой. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-офицер патрульной полиции Юлия Шеймухова.

На место происшествия мужчина вызвал полицию. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили в сумке патроны и предметы, похожие на гранаты.

На место были вызваны взрывотехники. По предварительной информации, в чемодане находились две гранаты Ф-1 с запалами, муляж гранаты М-24 немецкого образца и 14 патронов различного калибра.

Напомним, 20 апреля в центре Николаева в гараже, который принадлежит одному из бывших высокопоставленных Николаевской областной милиции, найден арсенал оружия.

Украинские Национальные Новости

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