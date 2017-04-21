Взрывчатку нашли на улице в Запорожье

На место происшествия мужчина вызвал полицию. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили в сумке патроны и предметы, похожие на гранаты.

На место были вызваны взрывотехники. По предварительной информации, в чемодане находились две гранаты Ф-1 с запалами, муляж гранаты М-24 немецкого образца и 14 патронов различного калибра.

Напомним, 20 апреля в центре Николаева в гараже, который принадлежит одному из бывших высокопоставленных Николаевской областной милиции, найден арсенал оружия.