Вибух пролунав в квартирі у Києві

Сьогодні, о 05:27 від лікарів до поліції надійшло повідомлення, що у квартирі вибухнув невідомий предмет і травмував руки та обличчя чоловіка.

На місці події співмешканка потерпілого розповіла правоохоронцям, що відпочивала і прокинулася від гучного звуку. Відразу після цього у кімнату забіг її цивільний чоловік із закривавленим обличчям і руками та, нічого не пояснивши, попросив викликати лікарів.

Медичні працівники надали йому першу допомогу та доставили 32-річного потерпілого у лікарню. За словами постраждалого, чоловік знайшов у смітнику невідомий предмет (петарду), приніс у квартиру та спробував розібрати та в цей час пролунав вибух.

Правоохоронці обстежили помешкання. На кухні вилучили пакети та склянки з хімічними речовинами, які направили на експертне дослідження.

Відомості відповідним чином зареєстровані. Наразі триває перевірка, після якої буде визначена правова кваліфікація події.