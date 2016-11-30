Взрыв прогремел в квартире в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Киеве в одной из квартир прогремел взрыв, в результате происшествия пострадал хозяин квартиры. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Сегодня, в 5:27 от врачей в полицию поступило сообщение, что в квартире взорвался неизвестный предмет и травмировал руки и лицо мужчины.
На месте происшествия сожительница потерпевшего рассказала правоохранителям, что отдыхала и проснулась от громкого звука. Сразу после этого в комнату забежал ее гражданский муж с окровавленным лицом и руками и, ничего не объяснив, попросил вызвать врачей.
Медицинские работники оказали ему первую помощь и доставили 32-летнего пострадавшего в больницу. По словам пострадавшего, мужчина нашел на свалке неизвестный предмет (петарду), принес в квартиру и попытался разобрать и в это время раздался взрыв.
Правоохранители обследовали квартиру. На кухне изъяли пакеты и стаканы с химическими веществами, которые направили на экспертное исследование.
Сведения соответствующим образом зарегистрированы. Проводится проверка, после которой будет определена правовая квалификация события.