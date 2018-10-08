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Вибух на нафтопереробному заводі у Канаді: з'явилась інформація про постраждалих

Київ • УНН

 • 10142 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У результаті вибуху на нафтопереробному заводі (НПЗ) в місті Сент-Джон в Канаді постраждали двоє людей. Про це повідомив телеканал CBC, передає УНН.

"Двоє людей потрапили до Сент-Джонської регіональної лікарні з небезпечними для життя травмами після серйозного інциденту вранці на Ірвінгському НПЗ", - йдеться у повідомленні телеканалу.

Як повідомляв УНН, у канадському місті Сент-Джон стався потужний вибух на нафтопереробному заводі Irving Oil. Спочатку повідомлень про загиблих і постраждалих до поліції не надходило. Місцеві жителі повідомляли про гучний вибух, який чули мешканці всього міста, а також про велике полум’я в районі заводу. Евакуація жителів оточуючих районів не проводилась, хоча доступ до вулиць поблизу НПЗ був закритий.

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