Вибух на нафтопереробному заводі у Канаді: з'явилась інформація про постраждалих

"Двоє людей потрапили до Сент-Джонської регіональної лікарні з небезпечними для життя травмами після серйозного інциденту вранці на Ірвінгському НПЗ", - йдеться у повідомленні телеканалу.

Як повідомляв УНН, у канадському місті Сент-Джон стався потужний вибух на нафтопереробному заводі Irving Oil. Спочатку повідомлень про загиблих і постраждалих до поліції не надходило. Місцеві жителі повідомляли про гучний вибух, який чули мешканці всього міста, а також про велике полум’я в районі заводу. Евакуація жителів оточуючих районів не проводилась, хоча доступ до вулиць поблизу НПЗ був закритий.