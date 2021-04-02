Вибух газу у житловому будинку в Одесі: одна людина померла, ще двоє - у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У результаті вибуху в одній із квартир багатоквартирного будинку в Одесі - один постраждалий помер у лікарні, ще двоє - у стані середнього ступеню тяжкості, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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"Попередньо постраждало 5 осіб, з них - 3 доправлено до лікувальних закладів (1 особа, яка була у тяжкому стані, померла, 2 - у середньому ступені тяжкості). Ще 2 людей після огляду медиками від госпіталізації відмовилися", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У будинку частково зруйновано перекриття між другим і третім поверхами та частково зруйновано сходовий марш.
О 15:31 пожежу ліквідовано на площі 50 м кв. Підрозділами ДСНС евакуйовано 15 мешканців будинку.
Нагадаємо
Раніше у Дніпропетровській області під час вибуху у квартирі на п’ятому поверсі житлового будинку постраждало 2 особи, з них 1 дитина.