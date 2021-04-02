Взрыв газа в жилом доме в Одессе: один человек умер, еще двое - в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В результате взрыва в одной из квартир многоквартирного дома в Одессе - один пострадавший скончался в больнице, еще двое - в состоянии средней степени тяжести, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
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"Предварительно пострадали 5 человек, из них - 3 доставлены в лечебные учреждения (1 человек, который был в тяжелом состоянии, умер, двое - в средней степени тяжести). Еще 2 человек после осмотра медиками от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.
Детали
В доме частично разрушены перекрытия между вторым и третьим этажами и частично разрушено лестничный марш.
В 15:31 пожар был ликвидирован на площади 50 м кв. Подразделениями ГСЧС эвакуировано 15 жильцов дома.
Напомним
Ранее в Днепропетровской области во время взрыва в квартире на пятом этаже жилого дома пострадали 2 человека, из них 1 ребенок.