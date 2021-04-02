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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51506 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72015 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109904 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145458 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195888 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Взрыв газа в жилом доме в Одессе: один человек умер, еще двое - в больнице

Взрыв газа в жилом доме в Одессе: один человек умер, еще двое - в больнице

Киев  •  УНН

 • 14267 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В результате взрыва в одной из квартир многоквартирного дома в Одессе - один пострадавший скончался в больнице, еще двое - в состоянии средней степени тяжести, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Цитата

"Предварительно пострадали 5 человек, из них - 3 доставлены в лечебные учреждения (1 человек, который был в тяжелом состоянии, умер, двое - в средней степени тяжести). Еще 2 человек после осмотра медиками от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Детали

В доме частично разрушены перекрытия между вторым и третьим этажами и частично разрушено лестничный марш.

В 15:31 пожар был ликвидирован на площади 50 м кв. Подразделениями ГСЧС эвакуировано 15 жильцов дома.

Напомним

Ранее в Днепропетровской области во время взрыва в квартире на пятом этаже жилого дома пострадали 2 человека, из них 1 ребенок.

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