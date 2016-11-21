Виборці із молдовської діаспори оскаржать рішення ЦВК в суді - ЗМІ

Як повідомляється, близько 150 громадян Республіки Молдова, що знаходяться за межами країни, оголосили про наміри опротестувати в судових інстанціях рішення ЦВК від 16 і 17 листопада, в зв’язку зі скаргами за результатами голосування.

Зазначається, що 21 листопада по щонайменше в 30 містах світу були організовані акції протесту і флешмоби, за допомогою яких було висловлено обурення підсумками президентських виборів в Молдові. Представники діаспори зажадали відставки керівництва ЦВК і МЗСЄІ, а також проведення повторних виборів, беручи до уваги той факт, що тисячам співвітчизників не було надано можливості взяти участь у виборах президента.

Як повідомляв УНН, ЦВК підтвердив перемогу І.Додона на виборах президента Молдови.