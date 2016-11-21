Избиратели из молдавской диаспоры обжалуют решение ЦИК в суде - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Избиратели из молдавской диаспоры решили опротестовать в суде решение ЦИК о подтверждении победы Игоря Додона на президентских выборах в Молдове, передает УНН со ссылкой на point.md.
Как сообщается, около 150 граждан Республики Молдова, находящихся за пределами страны, объявили о намерениях опротестовать в судебных инстанциях решение ЦИК от 16 и 17 ноября, в связи с жалобами по результатам голосования.
Отмечается, что 21 ноября по меньшей мере в 30 городах мира были организованы акции протеста и флешмобы, с помощью которых было высказано возмущение итогами президентских выборов в Молдове. Представители диаспоры потребовали отставки руководства ЦИК и МИДЕИ, а также проведение повторных выборов, принимая во внимание тот факт, что тысячам соотечественников не была предоставлена возможность принять участие в выборах президента.
Как сообщал УНН, ЦИК подтвердил победу И.Додона на выборах президента Молдовы.