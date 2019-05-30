Вибори-2019: що обіцяв і не виконав депутат ВР Третьяков

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Народний депутат Олександр Третьяков, обраний по округу у Києві, за п’ять років перебування в парламенті так і не виконав половину своїх обіцянок. Про це свідчить портал “Слово і діло”, передає УНН.

На сайті ВР вказано, що Третьяков обрався в одномандатному окрузі № 219 у Святошинському районі столиці. За останні чотири роки він встиг дати 21 обіцянку виборцям, зокрема про створення Міністерства у справах ветеранів, обрання парламенту за відкритими партійними списками та скасування пільг чиновникам і зменшення витрат на утримання органів влади.

Але політику вдалося реалізувати лише половину з усього переліку.

Так, він дійсно домігся створення Міністерства у справах ветеранів, але минуло півроку, а відомство так і залишилося на етапі “становлення”. Іншими словами, ветерани аж ніяк не відчули полегшення від створення нового державного органу. Принаймні, поки що.

До того ж, Комітет Третьякова у Верховній Раді виступив з ініціативою перепідпорядкувати “своєму” міністерству клінічну лікарню “Феофанія”. Проти — чинний утримувач в особі ДУСі (Державне управління справами). Там кажуть, що передача лікарні у “міністерство Третьякова” призведе до розриву системи надання медичної допомоги.

“За 5 років у нас пролікувалися 500 осіб: з категорії АТО − 291, постраждалих під час участі в Революції − 150 і звільнених з полону − 52. Тобто це свідчить про те, що лікарня надає високоспеціалізовану допомогу....згідно Постанови 1286 і 851, ми не відмовляємо нікому”, — наголосили в ДУСі.

Поки вирішується спір за “Феофанію”, у Третьякова “зависло” на виконанні ще 9 обіцянок. Народний обранець не забезпечив створення сприятливих умов для середнього і малого бізнесу, не домігся гарантій отримання першого робочого місця для молоді та скасування пільг чиновникам і зменшення витрат на утримання органів влади ( а навпаки ініціював створення нового міністерства — ред), не припинив хаотичну забудову і збереження зон в місті Києві.

Є у Третьякова і обіцянки, які він взагалі не виконав. Не домігся обрання парламенту за відкритими партійними списками, а також не домігся проведення дочасних місцевих виборів.

Натомість, за останні чотири роки “опікун ветеранів” Третьяков та його дружина придбали дві елітні автівки: Maserati Levante та Mercedes G500, загальною вартістю понад 4 млн грн.

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