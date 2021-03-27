Весна іде - весні дорогу: 1 квітня в Україні очікується до +20°

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“1-2 квітня без опадів, лише 2 квітня у західних областях дощ; температура вночі 3-9° тепла, вдень 10-16°, 1 квітня на заході до 20°”, — повідомили в Укргідрометцентрі.

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А от 3-4 квітня синоптики прогнозують у західних, північних, центральних областях, 5 квітня в Україні, крім сходу, дощі, місцями, крім півдня, з мокрим снігом; зниження температури вночі до 4° тепла — 1° морозу, вдень до 1-6° тепла, у східних, південно-східних (3-4 квітня і у південних) областях вночі 1-6° тепла, вдень 8-14° тепла.

Нагадаємо

Останні дні березня в Україні будуть теплими, а ночі – морозними. Подекуди очікується мокрий сніг та дощ.