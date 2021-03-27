Весна идет - весне дорогу: 1 апреля в Украине ожидается до + 20°
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Укргидрометцентре дали прогноз на первые дни апреля - ожидают потепление, местами до 20° тепла. Правда ночи все еще будут прохладными, а днем могут идти дожди, передает УНН.
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"1-2 апреля без осадков, лишь 2 апреля в западных областях дождь; температура ночью 3-9° тепла, днем 10-16°, 1 апреля на западе до 20°", - сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
А вот 3-4 апреля синоптики прогнозируют в западных, северных, центральных областях, 5 апреля в Украине, кроме востока, дожди, местами, кроме юга, с мокрым снегом; снижение температуры ночью до 4° тепла - 1° мороза, днем до 1-6° тепла, в восточных, юго-восточных (3-4 апреля и в южных) областях ночью 1-6° тепла, днем 8-14° тепла.
Напомним
Последние дни марта в Украине будут теплыми, а ночи - морозными. Местами ожидается мокрый снег и дождь.