Весна идет - весне дорогу: 1 апреля в Украине ожидается до + 20°

Цитата

"1-2 апреля без осадков, лишь 2 апреля в западных областях дождь; температура ночью 3-9° тепла, днем 10-16°, 1 апреля на западе до 20°", - сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

А вот 3-4 апреля синоптики прогнозируют в западных, северных, центральных областях, 5 апреля в Украине, кроме востока, дожди, местами, кроме юга, с мокрым снегом; снижение температуры ночью до 4° тепла - 1° мороза, днем до 1-6° тепла, в восточных, юго-восточных (3-4 апреля и в южных) областях ночью 1-6° тепла, днем 8-14° тепла.

Напомним

Последние дни марта в Украине будут теплыми, а ночи - морозными. Местами ожидается мокрый снег и дождь.