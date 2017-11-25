Верховний суд Зімбабве визнав законними дії військових

Суд також визнав незаконним звільнення Еммерсона Мнангагви з посади віце-президента. Мугабе звільнив Мнангагву за кілька днів до того, як до столиці Зімбабве Хараре увійшли військовіі оголосили, що тимчасово беруть ситуацію в країні під свій контроль. Мнангагва, який довгий час вважався наступником колишнього президента, був позбавлений посади, оскільки Мугабе мав намір зробити своєю наступницею на посаді президента дружину Грейс.

Нагадаємо, 21 листопада Президент Зімбабве Роберт Мугабе оголосив про свою відставку. Колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе і його дружина отримали імунітет від кримінального переслідування і пожиттєву пенсію.