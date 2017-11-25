Верховный суд Зимбабве признал законными действия военных

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 5911 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 15218 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 16079 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 89401 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 80676 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 92379 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121660 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115837 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146764 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107450 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 69790 просмотра
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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 69790 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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11 марта, 06:38 • 119367 просмотра
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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7 марта, 19:45 • 207811 просмотра
Актуальное
Верховный суд Зимбабве признал законными действия военных

Верховный суд Зимбабве признал законными действия военных

Киев  •  УНН

 • 10808 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Действия зимбабвийских военных, которые привели к отставке Роберта Мугабе с поста президента, были законными. Такое решение вынес Верховный суд Зимбабве в субботу, 25 ноября. Согласно постановлению суда, армия действовала в соответствии с конституцией, чтобы предотвратить противоправному прихода к власти людей из окружения Мугабе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Суд также признал незаконным увольнение Эммерсон Мнангагвы с должности вице-президента. Мугабе освободил Мнангагву за несколько дней до того, как в столицу Зимбабве Хараре вошли вийсковии объявили, что временно берут ситуацию в стране под свой контроль. Мнангагва, который долгое время считался преемником бывшего президента, был лишен должности, поскольку Мугабе намерен сделать своей преемницей на посту президента жене Грейс.

Напомним, 21 ноября Президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил о своей отставке . Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе и его жена получили иммунитет от уголовного преследования и пожизненную пенсию.

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