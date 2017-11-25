Верховный суд Зимбабве признал законными действия военных

Суд также признал незаконным увольнение Эммерсон Мнангагвы с должности вице-президента. Мугабе освободил Мнангагву за несколько дней до того, как в столицу Зимбабве Хараре вошли вийсковии объявили, что временно берут ситуацию в стране под свой контроль. Мнангагва, который долгое время считался преемником бывшего президента, был лишен должности, поскольку Мугабе намерен сделать своей преемницей на посту президента жене Грейс.

Напомним, 21 ноября Президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил о своей отставке . Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе и его жена получили иммунитет от уголовного преследования и пожизненную пенсию.