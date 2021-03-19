Верховний суд почав розгляд позову китайських акціонерів "Мотор Січ" про скасування санкційного указу Зеленського

Судові засідання за позовом китайських акціонерів “Мотор Січ”, які оскаржують введені після них санкції, призначені на у Верховному Суді України на 5 квітня 2021 р. і 22 квітня 2021 р.

Як відомо, китайські акціонери АТ “Мотор Січ” Skyrizon Aircraft Holdings Limited і Twinstar Holdings SA в позові з вимогою про скасування санкційних указів Президента України компанії вказали на їх незаконність в зв’язку з відсутністю обґрунтованих підстав, оскільки компанії, які потрапили під дію санкцій, ведуть законну діяльність, законно придбали акції компанії “Мотор Січ” і не здійснювали жодних дій, спрямованих на порушення безпеки України. Співвідповідачем за позовом стане СБУ, яка виступила ініціатором санкцій, і РНБОУ, яка прийняла рішення про їх застосування.

Як сказано в позові китайських компаній-акціонерів “Мотор Січ”, подробиці якого раніше були розкриті в ЗМІ, “Служба безпеки України, вносячи пропозиції про застосування санкцій до позивача порушила встановлені законом межі повноважень, адже позивач не здійснював будь-яких дій, які можуть бути кваліфіковані як загроза національній безпеці України, а Службою безпеки України таких доказів не надано. Так само і Президент України, отримавши проект Указу, що суперечить Конституції і Закону, який не містить будь-яких підстав для застосування санкцій до позивача, повинен був повернути такий проект. Однак, Президент в порушення своїх конституційних повноважень не вчинив оцінки Указу та Рішення РНБО, не перевірив їх на предмет законності та обґрунтованості. Зазначене є безумовною підставою для визнання Указу протиправним і його скасування”, — сказано в позовній заяві до Верховного суду китайських інвесторів “Мотор Січ”, які також відзначили порушення процедур застосування санкцій, встановлених українським законодавством, і порушення прав іноземних інвесторів.

“Сподіваємося, що Служба безпеки України виконає судові рішення і надасть всі необхідні для повного і справедливого розгляду справи документи і інформацію, які об’єктивно відсутні у позивачів, а Верховний Суд, в свою чергу, на підставі наданих документів прийме справедливі і законні рішення”, — прокоментували факт відкриття провадження адвокати китайських акціонерів “Мотор Січ”.

Також у своїй заяві до Верховного суду компанії з КНР звернули увагу, що на протязі чотирьох років з 2017-го вони позбавлені можливості оперативного управління чи іншого розпорядження своїм майном і інвестиціями в “Мотор Січ”, що виключає будь-яку можливість будь-яких дій, що несуть загрозу національним інтересам або безпеці України. Як відомо, акції “Мотор Січ” з 2017 року перебувають під арештом, який ініціювала СБУ в рамках кримінального провадження № 22017000000000272 по ч. 1 ст. 14 ст. 113 КК України (підготовка до диверсії) за фактами, пов’язаними з відчуженням протягом 2016 року В’ячеславом Богуслаєвим і пов’язаними з ним особами контрольного пакету акцій “Мотор Січ” декільком компаніям з КНР. За версією слідства, підготовка до диверсії полягала в намірі “невстановлених осіб” перемістити виробничі потужності і технології ПАТ “Мотор Січ” за межі України, а саме підприємство знищити. Проте, після близько чотирьох років кримінальне провадження СБУ як і раніше залишається “фактовим” — по ньому не ведуться слідчі дії, в справі немає підозрюваних, воно так і не дійшло до розгляду в суді.

Раніше власники контрольного пакету акцій “Мотор Січ” заявили, що дії або заяви для протизаконного блокування їхньої діяльності в Україні “будуть використані як докази або предмет судового розгляду та передані до відповідних судових та правоохоронних органів. Ми вже подали і готуємося подати ще ряд судових позовів як в Україні, в Китаї, так і на міжнародному рівні. Ми будемо рішуче захищати і охороняти законні права”.

До нинішнього часу китайські акціонери “Мотор Січ” звернулися до міжнародного арбітражу для стягнення з України збитків у розмірі 3,6 млрд доларів.