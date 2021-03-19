Верховный суд начал рассмотрение иска китайских акционеров «Мотор Сич» об отмене санкционного указа Зеленского

Судебные заседания по иску китайских акционеров “Мотор Сич”, которые оспаривают введенные после них санкции, назначены на в Верховном Суде Украины на 5 апреля 2021 г. и 22 апреля 2021 г.

Как известно, китайские акционеры АО “Мотор Сич” Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Twinstar Holdings S.A. в иске с требованием об отмене санкционных указов Президента Украины компании указали на их незаконность в связи с отсутствием обоснованных оснований, поскольку попавшие под действие санкций компании ведут законную деятельность, законно приобрели акции компании “Мотор Сич” и не совершали каких-либо действий, направленных на нарушение безопасности Украины. Соответчиками по иску станут СБУ, которая выступила инициатором санкций, и СНБОУ, которая приняла решение об их применении.

Как сказано в иске китайских компаний-акционеров “Мотор Сич”, подробности которого ранее были раскрыты в СМИ, “Служба безопасности Украины, внося предложения о применении санкций к истцу нарушила установленные законом пределы полномочий, ведь истец не совершал каких-либо действий, которые могут быть квалифицированы как угроза национальной безопасности Украины, а Службой безопасности Украины таких доказательств не предоставлено. Так же и Президент Украины, получив проект Указа, противоречащего Конституции и Закону, не содержащего каких-либо оснований для применения санкций к истцу, должен был вернуть такой проект. Однако, Президент в нарушение своих конституционных полномочий не совершил оценки Указа и Решения СНБО, не проверил их на предмет законности и обоснованности. Указанное является безусловным основанием для признания Указа противоправным и его отмены”, — сказано в исковом заявлении в Верховный суд китайских инвесторов “Мотор Сич”, которые также отметили нарушение процедур применения санкций, установленных украинским законодательством, и нарушение прав иностранных инвесторов.

“Надеемся, что Служба безопасности Украины исполнит судебные решения и предоставит все необходимые для полного и справедливого рассмотрения дела документы и информацию, которые объективно отсутствуют у истцов, а Верховный Суд, в свою очередь, на основании предоставленных документов примет справедливые и законные решения”, — прокомментировали факт открытия производства адвокаты китайских акционеров “Мотор Сич”.

Также в своем заявлении в Верховный суд компании из КНР обратили внимание, что на протяжении четырех лет с 2017 года они лишены возможности оперативного управления или иного распоряжения своим имуществом и инвестициями в “Мотор Сич”, что исключает любую возможность каких-либо действий, несущих угрозу национальным интересам или безопасности Украины. Как известно, акции “Мотор Сич” с 2017 года находятся под арестом, который инициировала СБУ в рамках уголовного производства № 22017000000000272 по ч. 1 ст. 14 ст. 113 УК Украины (подготовка к диверсии) по фактам, связанным с отчуждением на протяжении 2016 года Вячеславом Богуслаевым и связанными с ним лицами контрольного пакета акций “Мотор Сич” нескольким компаниям из КНР. По версии следствия, подготовка к диверсии заключалась в намерении “неустановленных лиц” переместить производственные мощности и технологии ПАО “Мотор Сич” за пределы Украины, а само предприятие уничтожить. Тем не менее, по прошествии около четырех лет уголовное производство СБУ по-прежнему остается “фактовым” — по нему не ведутся следственные действия, в деле нет подозреваемых, оно так и не дошло до рассмотрения в суде.

Ранее владельцы контрольного пакета акций “Мотор Сич” заявили, что действия или заявления для противозаконного блокирования их деятельности в Украине “будут использованы в качестве доказательств или предмета судебного разбирательства и переданы в соответствующие судебные и правоохранительные органы. Мы уже подали и готовимся подать еще ряд судебных исков как в Украине, в Китае, так и на международном уровне. Мы будем решительно защищать и охранять законные права”.

К нынешнему времени китайские акционеры “Мотор Сич” обратились в международный арбитраж для взыскания с Украины убытков в размере 3,6 млрд долларов.