Верховний комісар ООН у справах біженців відвідає Схід України

"Для мене було важливо приїхати до Україні після мого призначення на посаду комісара ООН у справах біженців, бо ми хочемо запевнити вас у нашій підтримці. У складній гуманітарній ситуації, яка склалася з внутрішньо переміщеними особами переконаний, що разом ми зможемо віднайти рішення з існуючої ситуації. Це насправді головна мета моєї поїздки, бо сьогодні я маю відправитися на Схід України і подивитися на стан справ на місці", - сказав він.

Зазначимо, що вперше за 20 років було здійснено візит верховного комісара ООН у справах біженців до України. І вже в п'ятницю, комісар вирушить на Схід України.