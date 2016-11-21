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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Верховный комиссар ООН по делам беженцев посетит Восток Украины

Киев • УНН

 • 10182 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Уже в эту пятницу Верховный Комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди поедет на восток Украины. Об этом он заявил во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает корреспондент УНН.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев посетит Восток Украины

"Для меня было важно приехать в Украину после моего назначения на должность комиссара ООН по делам беженцев, потому что мы хотим заверить вас в нашей поддержке. В сложной гуманитарной ситуации, которая сложилась с внутренне перемещенными лицами убежден, что вместе мы сможем найти решение из сложившейся ситуации. Это на самом деле главная цель моей поездки, потому что сегодня я должен отправиться на восток Украины и посмотреть на положение дел на месте", - сказал он.

Отметим, что впервые за 20 лет был осуществлен визит верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украину. И уже в пятницу, комиссар отправится на восток Украины.

Украинские Национальные Новости

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